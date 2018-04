Palmeiras não bate São Paulo no Morumbi desde 2002

O duelo entre São Paulo e Palmeiras deste domingo colocará à prova um tabu. Os palmeirenses não ganham do time tricolor dentro do estádio do Morumbi desde 2002, quando fizeram 4 a 2 pelo extinto Torneio Rio-São Paulo.

Veja também:

Heber Roberto Lopes apita clássico

Hernanes diz que clássico será decidido no meio

Lenny retorna aos trabalhos físicos no Palmeiras

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Desde o confronto, foram 14 jogos no estádio, com 10 vitórias do São Paulo e quatro empates - o Palmeiras venceu o time tricolor em outras oportunidades, mas sempre fora do Morumbi.

"Lá é sempre muito difícil, mas nós temos um time maduro e preparado", afirma o volante Edmílson. "Temos condições de sair com os três pontos, desde que a gente mantenha a pegada e a mesma determinação das últimas partidas."

Já o zagueiro André Dias espera pelo apoio da torcida do São Paulo para manter o bom retrospecto em casa. "Vamos torcer para o estádio lotar. Acho que pelo menos 40 mil são-paulinos estarão no Morumbi no final de semana pra nos dar apoio."

TABU MANTIDO PELO SÃO PAULO SOBRE O PALMEIRAS JÁ DURA 14 JOGOS NO MORUMBI