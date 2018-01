Palmeiras não consegue liberar Gamarra Não teve jeito: a diretoria palmeirense bem que tentou, mas não conseguiu a liberação de Gamarra para o jogo contra o Paysandu, dia 5, no Palestra Itália. O zagueiro vai ter que se apresentar à seleção paraguaia no dia 4, para as duas partidas restantes das Eliminatórias da Copa, contra Venezuela (dia 8) e Colômbia (12). ?Não pecamos por omissão. Tentamos, mas não houve acordo. Vamos cumprir a determinação da Fifa e liberar o jogador quatro dias antes da partida?, disse o diretor de futebol do Palmeiras, Salvador Hugo Palaia. Sem Gamarra, o técnico Emerson Leão terá de escolher entre Leonardo, Leonardo Silva e Gláuber para ser o companheiro de zaga de Daniel nos jogos contra Paysandu (dia 5) e Botafogo (dia 8). Gláuber é o mais cotado.