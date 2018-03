Palmeiras não consegue mais contratar A morosidade com que Mustafá Contursi vem tratando da contratação de reforços tem uma explicação. O único nome de peso que o presidente pretende trazer para o Palmeiras é o atacante França, que está na reserva do Bayer Leverkusen e poderá voltar para o Brasil caso o time alemão seja rebaixado para a segunda divisão de seu país. No entanto, o empresário Wagner Ribeiro, que representa o jogador, jogou nesta segunda-feira um balde de água fria nas pretensões palmeirenses. "O França não vai voltar para o futebol brasileiro agora. Eu garanto. Não tem cabimento deixar a Europa para receber um salário quatro vezes menor em São Paulo. Se o Bayer for rebaixado, provavelmente ele troque de clube, mas certamente para outro do continente." A proposta palmeirense pelo atacante foi feita há dois meses. Mustafá ofereceu R$ 100 mil mensais e esperava que o Bayer Leverkusen bancasse pelo menos mais R$ 100 mil. O contrato de empréstimo seria assinado até dezembro. França teria a chance de jogar e retornar valorizado para a Europa em 2004. "O França até manifestou desejo de retornar ao Brasil, mas não para o Palmeiras. Ele não gostaria de disputar a segunda divisão", esclarece um importante dirigente palmeirense. Além de França, Mustafá sondou Marcelinho Paraíba, hoje no Hertha Berlin, mas desistiu ao saber das dificuldades financeiras para concretizar o negócio. E insinuou que poderia trazer Djalminha de volta ao Palestra Itália. O jogador está no Áustria Viena e já disse que quer voltar para o Brasil. O fato de estar disputando a Série B também atrapalhou transações bem mais modestas. O atacante Allann Dellon esnobou o Palmeiras ao afirmar que se deixasse o Vitória preferiria atuar por um clube da primeira divisão. Situação semelhante do meia Danilo, que optou por permanecer no Figueirense.