Palmeiras não descarta reduzir preços dos ingressos para próximas partidas

SÃO PAULO - O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, não descartou a possibilidade de reduzir o preço dos ingressos das partidas da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro após a estreia. Em Itu, no triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético Goianiense, no último sábado, a entrada mais barata custava R$ 60 e o mais caro era vendida por R$ 200. Apesar de admitir a chance de alterar os preços, o dirigente avisou que seguirá priorizando os torcedores que fazem parte do Avanti, o programa de sócios-torcedores do clube.

"Nós estudamos antes de tomar as medidas. Não temos nenhum problema de chegar à conclusão de que essa decisão não foi boa. Mas a política será essa. O ingresso não será barato, mas o sócio-torcedor vai ter todos os benefícios para possuir um preço acessível", disse.

No último sábado, apenas 4.480 torcedores pagaram para assistir ao triunfo do Palmeiras no Estádio Novelli Júnior. Nobre lembrou que muitos torcedores pagam apenas a meia-entrada nos jogos do time e citou os problemas financeiros do clube para justificar os preços elevados dos ingressos.

"Não existe limite na política de meia-entrada. Nossa média é de 70% de meia-entrada. Isso arrebenta qualquer planejamento. O torcedor que quer ir a um jogo esporádico vai pagar um preço mais salgado. Por isso, demos ao sócio-torcedor o benefício do preço de estudante. Nossos problemas são gigantescos e precisamos da torcida. Precisamos dela colaborando com o ingresso e a mensalidade", afirmou.