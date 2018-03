Palmeiras não desiste de Paulo Baier A contratação de Paulo Baier pelo Palmeiras está acabando com a paciência do diretor de Futebol, Salvador Hugo Palaia. O Goiás, dono dos direitos federativos do jogador, é o último - e principal obstáculo. Palaia diz que "eles estão pedindo muito dinheiro para liberar o atleta. O Palmeiras até aceita negociar um valor, mas tem de ser algo justo, não uma exorbitância, como o Goiás está exigindo." Apesar das dificuldades encontradas no acerto financeiro, o Palmeiras não desistirá facilmente de Paulo Baier. Primeiro, porque o jogador já manifestou interesse em se transferir para o Parque Antártica. Depois, porque no final da temporada o atleta estará completamente livre para decidir o seu futuro - que, muito provavelmente, será o Palmeiras. O diretor palmeirense entende que "o ideal seria trazer o jogador agora. E se eles (o Goiás) complicarem demais, o Paulo Baier poderá vir no final da temporada, e de graça." Quanto a Dininho, que está no Japão, seu nome foi ventilado hoje nas emissoras de rádio. Palaia disse que o ex-zagueiro do São Caetano não havia sido cogitado pelo clube do Parque Antártica, mas acabou entrando na lista. "É um bom nome. Não tínhamos pensado nele, mas vale a sugestão".