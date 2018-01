Palmeiras não desiste e tenta prolongar vínculo de Fabiano, herói do título

O Palmeiras não desistiu do lateral-direito Fabiano, autor do gol do título na vitória sobre a Chapecoense, na penúltima rodada do Brasileirão. Embora o Cruzeiro tenha afirmado que conta com o defensor após o período de empréstimo, a diretoria palmeirense entrou em contato com o lateral para discutir sua permanência.

O Palmeiras tem até o dia 31 de dezembro para exercer o direito de compra investindo 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões). As negociações começaram na segunda-feira, no primeiro contato entre o diretor de futebol, Alexandre Mattos, e os empresários do jogador. A intenção é diminuir o valor.

Fabiano chegou ao Palmeiras no início do ano em uma troca complexa. Ele e o lateral-esquerdo Fabrício vieram para São Paulo; o meia Robinho e o lateral Lucas foram para o time mineiro. Fabiano nunca conseguiu "roubar" a posição de titular de Jean, mas ganhou espaço com o técnico Cuca na reta final do Campeonato Brasileiro e foi o autor do gol da vitória que definiu o título na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ex-jogador da Chapecoense, Fabiano voltou para Santa Catarina logo depois da tragédia aérea que vitimou 71 pessoas na viagem da delegação para Medellín para a disputa da final da Copa Sul-Americana. O jogador pretende passar boa parte das férias em solo catarinense.