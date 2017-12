Palmeiras não deve liberar Sérgio O goleiro Marcos, que serve a Seleção Brasileira, deverá reforçar o Palmeiras, em julho, durante a disputa da Copa dos Campeões, caso a equipe passe para a segunda fase. A primeira fase da competição acontecerá em Teresina. A informação foi dada pelo treinador Vanderlei Luxemburgo. Sérgio, reserva de Marcos, dificilmente será cedido ao Santos antes da competição, que começa no dia 3 de julho. Gilmar Veloz, procurador do lateral Arce, conversou hoje com diretores do Palmeiras, mas a renovação do contrato do jogador ainda não aconteceu.