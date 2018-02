Palmeiras não deverá ter reforços Terminada a participação no Campeonato Paulista, a expectativa no Palmeiras se volta agora para o futuro. A diretoria já avisou o técnico Jair Picerni que não tem condições financeiras de fazer grandes contratações. Pelo contrário: investirá o menos possível. A desculpa do presidente Mustafá Contursi: se essa equipe que era apontada candidata ao rebaixamento e acabou na semifinal do Paulista, não há porque gastar. O elenco que brigará para conseguir subir para a divisão de elite no Brasileiro já está no Parque Antártica. Não adianta os torcedores sonharem. O time já estará de volta quarta-feira, no Parque Antártica. Dessa vez pelo menos, a fraca equipe será favorita: enfrentará o Operário do Mato Grosso pela Copa do Brasil. O torneio mais importante do ano começar no dia 5 de abril em Goiás: partida contra o Vila Nova pela Segunda Divisão do Brasileiro. Campeonato Paulista, agora só em 2004.