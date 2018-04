Palmeiras não encontra substituto para o meia Diego Souza

Logo quando chegou ao Palmeiras, Muricy Ramalho apontou Diego Souza como o craque da sua nova equipe. Nesse domingo, na derrota por 3 a 2 para o Vitória, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico sentiu na pele a ausência do meia, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Sem o jogador, o time abusou dos passes errados, sofreu com a falta de criatividade e, por pouco, não perdeu a liderança da competição para o Internacional. O adversário direto na luta pelo título perdeu para o Cruzeiro e desperdiçou a chance de assumir a ponta.

"O que atrapalhou mesmo foi a saída do Diego Souza. Não temos ninguém com o futebol parecido com o dele", disse Muricy. "A equipe perde demais sem o Diego Souza, e o Cleiton Xavier fica com o seu futebol muito sobrecarregado para armar as jogadas", completou.

E o técnico terá mesmo muito trabalho para preparar um possível substituto para Diego Souza no elenco. Muricy teve que testar o esquema 3-5 - 2 para dar mais mobilidade à equipe, mas Wendel e Armero nas alas não renderam o esperado.

O Palmeiras também sofreu com a contusão de Obina, que deixou o campo ainda no primeiro tempo de jogo. Mas para o lugar do atacante, Muricy considera que tem substituto. Ele gostou da partida do recém-contratado Robert, autor dos dois gols do time.

"O Robert é parecido com ele [Obina]. Gostei da movimentação dele, vamos observar mais o jogador", disse.