Palmeiras não entende decisão da CBF De nada adiantou o Palmeiras ter investido R$ 25 mil em reformas de segurança no Palestra Itália e obter o aval da Polícia Militar liberando o estádio para o clássico contra o São Paulo. Por determinação da CBF, o jogo será mesmo no Pacaembu, dia 12 (às 18h10) ? e não dia 13 (às 16h), como estava marcado. A decisão da CBF desagradou profundamente à diretoria palmeirense e ao técnico Emerson Leão, que faziam questão que o jogo fosse no Palestra Itália. ?Fizemos todos os esforços necessários. Não consigo entender o motivo de o jogo não ser no Palestra?, lamentou o diretor de futebol do clube, Salvador Hugo Palaia. O dirigente havia conseguido um atestado do coronel Serpa, responsável pelo policiamento nos estádios de futebol de São Paulo, liberando o Palestra para o clássico. Em ofício enviado à CBF, Serpa escreveu: ?Foi feita uma vistoria no Estádio Palestra Itália, sendo constatado que a grade e as saídas de emergência minimizam qualquer chance de conflito entre as torcidas.? A tal grade custou R$ 25 mil ao Palmeiras. As únicas recomendações feitas pelo coronel Serpa à CBF: carga de ingressos limitada a 25 mil e que as bilheterias do estádio não fossem abertas no dia do jogo, procedimento que já vem sendo adotado em outros clássicos em São Paulo. Apesar do aval da PM, a CBF rejeitou a requisição. Em resposta ao ofício mandado pelo clube, a entidade alegou que está atendendo a uma solicitação de seu presidente, Ricardo Teixeira, ?de minimizar situações de risco nos estádios de futebol?. Palaia não se conformou: ?Já fizemos este mesmo jogo entre Palmeiras e São Paulo pela Libertadores (em 18 de maio) e não houve um problema sequer no Palestra.? A antecipação do jogo, de domingo (13) para sábado (12), também irritou os palmeirenses. A mudança de datas ocorreu porque o Pacaembu será palco de um evento do Corpo de Bombeiros no dia 13. Esse seria mais um motivo, segundo o Palmeiras, para que o jogo fosse realizado no Palestra. A ?derrota? nos bastidores abalou bastante a diretoria, que tem investido para transformar o Palestra Itália num dos estádios mais modernos do Brasil. ?Gastamos até agora R$ 147 mil para reformar nossos bebedouros e ainda queremos fazer várias outras mudanças. Mas esse tipo de coisa (a resolução da CBF) faz a gente desanimar um pouco?, lamentou Palaia.