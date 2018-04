Palmeiras não entra em acordo com Josimar e mira estrangeiros por Luan

SÃO PAULO - A negociação envolvendo a transferência do atacante Luan para o Internacional não deve acabar nesta quarta-feira, como o Palmeiras esperava. Tudo porque o volante Josimar recusou a proposta alviverde e a negociação continua emperrada.

O volante seria envolvido na transação em que ele e mais um jogador iriam para o Palmeiras em troca do empréstimo de Luan. Mas Josimar recusou a proposta oferecida pelo time alviverde e com isso, o negócio só será feito se o clube gaúcho aceitar ceder o volante Bolatti ou o meia Datolo.

"Não entramos em acordo com o Josimar e continuamos a negociar com o Inter. Temos outros nomes que nos interessam", disse o diretor executivo, José Carlos Brunoro. O atacante Rafael Moura também interessava, mas seu empresário, Francis Mello, rejeitou conversar com o clube. Ele é assessor de imprensa do meia Lincoln, que teve problemas no Palmeiras com a gestão de Arnaldo Tirone.

O Palmeiras se apega no fato do clube gaúcho ter quatro estrangeiros e o regulamento do futebol brasileiro só permite a utilização de três por partida. Com isso, Bolatti e Dátolo disputam a terceira vaga, já que Forlán e D'Alessandro estão garantidos.

"Não acho que seja hora de falar de nomes, mas assim que tiver tudo certo, iremos comunicar", explicou Brunoro.

A tendência é que as conversas continuem nos próximos dias e só depois que esgotarem todas as tentativas de acordo, o Palmeiras vai abrir negociações com outros clubes. Cruzeiro e Atlético-MG estão de olho no atacante, que não foi relacionado para enfrentar o São Bernardo, quinta-feira, às 19h30, no Pacaembu.