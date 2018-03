Palmeiras não esconde sua frustração Para quem planejava vencer o clássico sem levar gol em casa, o Palmeiras deixou o Parque duplamente frustrado. A derrota por 1 a 0 deixa o time de Bonamigo numa situação delicada na Libertadores. Para seguir, terá de vencer o jogo de volta, quarta-feira, no Morumbi, por uma diferença de dois gols. Pior: terá de se expor na partida decisiva. As conseqüências da derrota puderam ser notadas ainda no gramado. O goleiro Marcos foi o primeiro a reconhecer que a situação ficou dramática. "Agora ficou difícil. Perder em casa sem fazer gol é complicado. Se ganhar do São Paulo no Morumbi já é difícil, imagina ter de ganhar sem sofrer gol.... Um time que precisa vencer por dois gols no segundo jogo precisa criar mais", disse. Marcos disse que não teve nenhuma chance de defender o chute que resultou no gol do São Paulo. "Só pulei na bola por consideração ao Cicinho, porque na hora em que ele chutou a bola, já percebi que não dava para defender." Quanto a Marcinho, já no intervalo o meia acusava dificuldade em relação à marcação são-paulina. "Eles estão marcando forte, colocaram um volante em cima do Juninho, outro em cima de mim. Estamos tendo sérias dificuldades para sair jogando". No segundo tempo, Marcinho quase empatou o jogo numa cobrança de falta - a bola bateu no travessão. Mas as dificuldades foram as mesmas, segundo ele. "Tomamos o gol, mas não desistimos e até criamos boas chances. Pena que o ataque não conseguiu concluir como esperávamos". Quanto à falta que por pouco não terminou em gol, Marcinho se rendeu à inteligência do goleiro Rogério Ceni. "Ele inverteu a barreira e dificultou minha cobrança." O técnico Paulo Bonamigo preferiu não jogar a toalha. Segundo o treinador, em qualquer situação a decisão ficaria mesmo para o segundo jogo, no Morumbi. Na partida de volta, pelo menos, o time jogará bem mais encorpado. Além de Nen, que cumpriu suspensão, a volta de Magrão já está confirmada. Outro jogador que poderá reforçar o Palmeiras na quarta-feira é o meia Pedrinho. E Bonamigo já disse: não vai desperdiçar nenhuma arma para o jogo da volta.