Palmeiras não jogará com a camisa da Chapecoense na última rodada do Brasileirão

O Palmeiras não jogará com o uniforme da Chapecoense, no próximo domingo, contra o Vitória. O campeão brasileiro de 2016 apenas entrará em campo com a camisa catarinense para a execução do Hino Nacional. A confirmação foi dada pelo presidente Paulo Nobre na noite desta terça-feira.

"A CBF nos recomendou que não jogássemos com a camisa da Chapecoense. Não por falta de sensibilidade, muito pelo contrário. Até por excesso de zelo, para ninguém poder eventualmente, em futuro próximo, dizer que essa rodada não foi válida, que os pontos não podem ser reconhecidos. Não se pode jogar com uma camisa de outra agremiação", explicou o presidente no programa "Troféu Mesa Redonda", da TV Gazeta.

O clube havia conseguido a liberação da fornecedora esportiva (Adidas) e também da sua principal patrocinadora (Crefisa). A recomendação da CBF, no entanto, fez o clube desistir da homenagem. Nobre explicou que o próprio uniforme do Palmeiras trará algum tipo de homenagem à agremiação catarinense. Foi exatamente diante da Chapecoense que o Palmeiras confirmou o título brasileiro, dias antes do acidente aéreo que deixou 71 vítimas na viagem da equipe a Medellín.

O Palmeiras entrará em campo domingo apenas para cumprir tabela na última rodada do Campeonato Brasileiro. Doze jogadores já foram liberados para o período de férias, entre eles, Jean, Vitor Hugo, Moisés e Róger Guedes, O técnico Cuca fará sua despedida do clube após anunciar sua saída por problemas pessoais.