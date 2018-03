Palmeiras não perde em estreias na Copa Libertadores há 44 anos

A algumas horas da estreia na Copa Libertadores, o Palmeiras busca a vitória contra o Atlético Junior, em Barranquilla, na Colômbia, para trazer de volta a tranquilidade após a derrota no clássico com o Corinthians e, também, manter um longo tabu. Na competição intercontinental, o alviverde não perde em estreias há 44 anos.

A última derrota aconteceu em 1974, diante do São Paulo. No total, são 17 participações na principal competição sul-americana - é o brasileiro que mais vezes disputou o torneio ao lado do São Paulo -, com 12 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Além do São Paulo, perdeu para o Fluminense, em 1971, no antigo Palestra Itália. Assim, em toda a história, o alviverde nunca foi derrotado por um estrangeiro em partidas de estreia.

Das 17 estreias, dez foram em casa, com nove vitórias e uma derrota. Fora de São Paulo, foram três triunfos, um revés e três empates. Dos três jogos empatados, dois foram nas últimas duas edições do torneio, em 2016 e 2017, contra River Plate, do Uruguai (2 a 2) e Atlético Tucumán, da Argentina (1 a 1). Será a terceira vez seguida em que o Palmeiras joga sua primeira partida na Libertadores longe de seu torcedor e a primeira diante de um adversário colombiano.

Em contrapartida, o Palmeiras não vence fora de casa em estreias de Libertadores desde 1979, quando derrotou o Alianza Lima, do Peru, por 4 a 2. O time peruano está no mesmo grupo do time paulista e os dois se enfrentarão na rodada seguinte da competição, em duelo marcado para o dia 3 de abril, no Allianz Parque.

GRUPO DIFÍCIL

Na última quarta-feira, o técnico Roger Machado mostrou preocupação em relação à força do grupo 8, em que está o Palmeiras. Para o treinador, o grupo é o mais forte da competição e repleto de adversários perigosos, como a própria equipe colombiana, adversária desta quinta-feira à noite.

"Nosso grupo, tenho certeza absoluta, é o mais forte de todos da Libertadores. É o mais equilibrado, com nível alto", disse o treinador em entrevista coletiva no hotel onde o Palmeiras está hospedado. A delegação alviverde chegou à cidade na madrugada de terça para quarta-feira, fez o treino de reconhecimento do local da partida no início da noite desta quarta e estreia nesta quinta às 21h30 (horário de Brasília).

Todas as estreias do Palmeiras na Copa Libertadores

04/05/1961 – Independiente-ARG 0 x 2 Palmeiras

21/01/1968 – Náutico 1 x 3 Palmeiras

29/01/1971 – Palmeiras 0 x 2 Fluminense

17/02/1973 – Palmeiras 3 x 2 Botafogo

30/03/1974 – São Paulo 2 x 0 Palmeiras

10/03/1979 – Alianza Lima-PER 2 x 4 Palmeiras

02/03/1994 – Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro

21/02/1995 – Palmeiras 3 x 2 Grêmio

27/02/1999 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians

15/02/2000 – Palmeiras 4 x 0 The Strongest-BOL

08/03/2001 – Palmeiras 2 x 1 Universidad de Chile-CHI

02/02/2005 – Tacuary-PAR 2 x 2 Palmeiras

25/01/2006 – Palmeiras 2 x 0 Deportivo Táchira-VEN

29/01/2009 – Palmeiras 5 x 1 Real Potosí-BOL

14/02/2013 – Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal-PER

16/02/2016 – River Plate-URU 2 x 2 Palmeiras

08/03/2017 – Atlético Tucumán-ARG 1 x 1 Palmeiras