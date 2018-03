Palmeiras não quer antecipar férias Tanto o elenco como a comissão técnica do Palmeiras começam a semana com um objetivo bem claro: evitar as férias antecipadas, direito tão reivindicado em outros momentos mas absolutamente execrado agora. Para isso, o time de Celso Roth precisa vencer o Cruzeiro, quarta-feira, às 21h40, em Ipatinga ou Belo Horizonte para seguir na Taça Libertadores da América. O primeiro jogo, disputado no Palestra Itália, terminou empatado por 3 a 3. Na avaliação do treinador, a partida de ida deixou algumas lições. A principal delas foi o poder de reação do time. "Estávamos jogando com um atleta a menos e diante de um grande adversário. Precisamos demonstrar a mesma vontade para chegarmos ao resultado, mesmo fora de casa", explicou, referindo-se à expulsão de Magrão, que será substituído por Fernando. Mas os jogadores sabem que terão de superar alguns problemas. O time ainda não conquistou a confiança da torcida e, por isso, Roth não deu folga para o elenco, que treinou no sábado e hoje pela manhã. "Sabemos que a pressão neste momento é muito grande e não podemos nos dar ao luxo de ficar um dia inteiro sem treinar", afirmou o goleiro Marcos. Ele, ao lado do atacante Tuta e do meia Alex, recuperam-se de contusões. A equipe treina amanhã pela manhã na Academia de Futebol. Extra-campo - Embora Roth procure minimizar, dois fatos abalaram o ambiente do clube: a ausência do lateral-esquerdo Felipe do treino de sexta-feira pela manhã e a reclamação do volante Claudecir, que mostrou-se inconformado em não ser escalado no lugar de Magrão. "Sobre o Felipe, a falta no treino é inconcebível e espero que não volte a ocorrer. Já com relação ao Claudecir, é bom que o jogador mostre vontade de jogar", disse Roth, repetindo o velho chavão que os técnicos costumam adotar na hora de comentar esse tipo de situação.