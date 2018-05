Palmeiras não sabe se conseguirá manter Diego Souza

Fim de ano é quase sempre a mesma história. Um jogador se destaca na temporada e o que não falta são especulações sobre seu futuro. Em relação a Diego Souza, os boatos e propostas reais já pipocam há algum tempo na mesa da Traffic, empresa que detém os direitos dele. Cruzeiro e Fluminense estariam interessados no meia do Palmeiras.

"É tudo boataria", garante o presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Belluzzo. Mas o dirigente palmeirense admite que há outras equipes de olho em Diego Souza. "Sei que tem dois times estrangeiros interessados."

A Traffic investiu pesado na contratação de Diego Souza, ao pagar quase R$ 10 milhões ao Benfica para colocá-lo no Palmeiras no ano passado. Naquela temporada, o rendimento do jogador foi abaixo do esperado e rendeu críticas do até então presidente do clube, Affonso Della Monica.

Com um bom futebol, Diego Souza deu a volta por cima em 2009 e só não saiu no meio do ano porque a Traffic resolveu manter seus jogadores no time para tentar conquistar o título do Brasileirão. Agora, dificilmente ele terminará mais uma temporada com a camisa do Palmeiras, correndo o risco de já sair no começo de 2010, na janela de transferências.

"O Diego é da Traffic, não sei o que vai acontecer", disse Belluzzo, com um ar resignado. O jogador tem contrato com o Palmeiras até o final de 2011, mas já falou diversas vezes que poderia sair, caso a proposta fosse boa para ele e para a empresa.

Há 10 dias, Diego Souza ganhou o prêmio de craque do Campeonato Brasileiro, na eleição realizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que o valorizou ainda mais para o mercado externo.