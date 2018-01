Palmeiras não se abala com Edmundo A nova confusão de Edmundo não afetará seu trabalho no Palmeiras ? que, aliás, ainda nem foi iniciado. A afirmação é do diretor de futebol do clube, Salvador Hugo Palaia, que não se abalou com o fato de o atacante ter sido detido, na madrugada desta segunda-feira, no Rio, acusado de desacato a policiais e de dirigir alcoolizado. ?A situação não muda com o que aconteceu. Mudaria se estivesse com drogas ou matado alguém?, afirmou Palaia. ?Não posso tomar conta do Edmundo. Fora do Palmeiras ele faz o que quiser. A obrigação com a gente é cumprir horários e seguir sempre no peso ideal. E ele ainda nem começou a trabalhar no Palmeiras!? Palaia contou ter conversado com Edmundo duas vezes por telefone durante o dia. ?Ele está muito chateado e até disse que aceitaria rescindir o contrato caso o fato tivesse nos causado algum constrangimento?, disse o dirigente, que conversou com Leão e, segundo ele, o treinador ?pensa da mesma forma que a diretoria?. Palaia jura que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a apresentação de Edmundo, que estava marcada para acontecer nesta terça-feira, foi adiada para a próxima segunda. A justificativa dele é que o desembarque do time do São Paulo como tricampeão mundial ofuscaria o brilho da chegada do reforço ao Palmeiras.