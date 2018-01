Palmeiras não se ilude contra o Botafogo Os jogadores do Palmeiras, mesmo animados com a expectativa de disputar o clássico com o Botafogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, não se iludem nem acham que, pelo menos no sábado, o time vai reviver bons momentos da Série A. "É jogo de Segunda Divisão e a gente está na Segunda Divisão", conforma-se o lateral-direito Alessandro. Segundo o lateral, se o time atuar como se estivesse na Primeira Divisão, corre sério risco de decepcionar-se. "Temos é de correr para caramba", recomenda. Alessandro mostrou que o grupo sabe da responsabilidade que terá no duelo no Palestra Itália, pois o jogo seria péssima ocasião para tropeços. "Se ganharmos, superamos o Botafogo na tabela de classificação." Mas nem tudo é preocupação. Alessandro acha muito bom enfrentar adversário que provavelmente vai jogar de igual para igual, ao contrário de rivais de menor expressão. "O Botafogo perdeu a última em casa (2 a 0 para o Ceará) e por isso pode nos favorecer. O jogo será mais aberto", prevê. Chance - Jogo aberto, boa oportunidade para os atacantes. Que o diga Thiago Gentil, que espera fazer contra o Botafogo apresentação melhor do que aquela diante do Mogi. "Já faz 20 dias que não atuo como titular e isso faz diferença", observou o atacante, que admitiu ter cansado no sábado. Contra o Botafogo, o centroavante espera acabar com o jejum de gols, mas diz que isso não é prioridade. "Se for ao ataque e um colega estiver em melhor posição, vou passar para ele", jura. "O importante é levar o Palmeiras para a Primeira Divisão." Mais uma vez, a equipe deverá sofrer mudanças na escalação. O zagueiro Daniel, que cumpriu suspensão, tem retorno confirmado, enquanto o volante Fábio Gomes, contundido, deve ficar fora. O volante Alceu, que atuou na defesa contra o Mogi, deve voltar à posição original, embora tenha obrigação de ajudar a zaga. O lateral Lúcio diz que a troca constante de titulares não deve interferir no rendimento e no entrosamento do time. "O lado bom de trabalhar com o Jair Picerni é que ele procura aproveitar o que cada jogador tem de melhor", analisa. "Assim, mesmo com as alterações o time tem conseguido manter desempenho constante."