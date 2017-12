Palmeiras não tem medo, diz Alexandre O zagueiro Alexandre tem apenas uma certeza sobre o jogo desta quarta-feira contra o São Paulo. ?O Palmeiras vai jogar no ataque. Nosso time sempre joga para ganhar, só sabe jogar assim. Não temos nenhum medo do São Paulo, confio muito no meu time.? Ele acredita que o adversário será um time ofensivo. ?Eles têm se destacado pelo poder de ataque, pelos gols que estão fazendo. Se mudarem agora, vai ser burrice.? Apesar de não ter medo do São Paulo e de prometer o mesmo estilo de jogo, Alexandre espera não ficar mano a mano com França ou Kaká. ?Temos de evitar isso. Eles jogam muito bem pelo meio, vêm tocando bola e são perigosos. Se um zagueiro nosso ficar sozinho contra dois ou mesmo no mano a mano, fica difícil.? Leia mais no Jornal da Tarde