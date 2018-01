Palmeiras não teme o São Caetano Os palmeirenses minimizaram a campanha do São Caetano no Campeonato Paulista e acham que tem boas condições de chegar ao Anacleto Campanella, quarta-feira, e vencer o rival. "Não penso que o São Caetano é favorito", disse o técnico Jair Picerni. A equipe do ABC não perde em casa desde abril de 2002 - foi derrotada pelo Cerro Porteño pela Libertadores - e, no Paulista, venceu todos os jogos. O Palmeiras, por outro lado, classificou-se apenas no indíce técnico e ficou com a oitava vaga. O treinador, porém, vai usar justamente esse fator para motivar seus jogadores. Em conversa com o grupo, no fim de semana, deu como exemplo o Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado. O time de Vila Belmiro também classificou-se em oitavo lugar e eliminou o São Paulo, que havia feito a melhor campanha da primeira fase. "O Santos se classificou no sufoco, como nós, mas depois fez bons jogos e surpreendeu." De acordo com Picerni, se passar pelo Azulão, o Palmeiras ganhará ainda mais confiança e poderá começar a pensar em conquistar o título. Embora tenha trabalhado por quase três anos no São Caetano e conte, no elenco, com três ex-jogadores do Azulão, Claudecir, Magrão e Adãozinho, o treinador lembra que o time do ABC sofreu mudanças e, por isso, não tirará grande proveito de seu conhecimento. Picerni está analisando o adversário por meio de vídeos e ainda não definiu o esquema tático. Neném, suspenso, não poderá jogar. Claudecir voltará à equipe, no lugar de Muñoz ou do próprio Neném. Neste caso, jogaria improvisado na lateral-direita ou ficaria no meio-de-campo e Adãozinho seria deslocado para a lateral. No fim de semana, o atacante Edmundo afirmou, à TV Globo, ter vontade de voltar a jogar no Palestra Itália. O jogador chegou a negociar com o clube no fim do ano, mas, por causa do elevado salário, foi rejeitado. O presidente Mustafá Contursi disse que tentará, com a CBF, pôr o Palmeiras na Copa Sul-Americana, que será disputada no segundo semestre. Mas dificilmente terá sucesso. As oito equipes brasileiras já foram escolhidas.