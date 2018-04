Palmeiras não terá Marcos e Deola na estreia na Copa do Brasil

O Palmeiras confirmou que não poderá contar com os goleiros Marcos e Deola para a estreia na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, diante do Comercial-PI, em Teresina. Dessa forma, Bruno seguirá na equipe titular.

Marcos ainda se recupera de dores na coxa direita, enquanto Deola faz tratamento de uma luxação no dedo mínimo da mão esquerda. "Vamos aguardar a evolução durante a semana, mas só vamos saber se eles poderão atuar o clássico mais para o final da semana", explicou o médico Rubens Sampaio.

No domingo, o Palmeiras enfrentará o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. O elenco dará sequência aos treinos nesta terça-feira. A viagem para Teresina está marcada para as 18 horas. A lista dos jogadores relacionados será divulgada logo após o treino.