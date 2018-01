Palmeiras não terá Marcos em Minas Marcos aumentou a lista de baixas do técnico Jair Picerni para o jogo do Palmeiras contra o América-MG, neste sábado, em Minas Gerais. O jogador chegou a treinar nesta quinta-feira, mas sentiu dores na virilha esquerda, o mesmo problema que o tirou do time por cinco rodadas no ano passado. Sérgio já foi definido como substituto. O jogador tem agradado técnico e torcida, mas acha que poderia render ainda mais. ?Se tivesse uma seqüência de jogos estaria melhor?, avalia o goleiro, que nesta sexta renovou seu contrato por mais dois anos e meio. Segundo ele, são necessárias pelo menos três partidas para estar no mesmo ritmo de jogo do time. O volante Fábio Gomes ainda se recupera de contusão no pé esquerdo, mas tem boas chances de enfrentar o América-MG. O titular Leonardo está contundido, assim como o reserva Denis. O zagueiro Alceu, que vinha ocupando a vaga nas últimas partidas, terá de voltar ao meio-de-campo porque Marcinho está suspenso. ?Se for preciso, entro em campo com dor. O que vale é ajudar o Palmeiras?, disse o volante. Para Picerni, não é o ideal. ?Mas se ele não jogar vou ter de improvisar mais ainda no time.? O treinador já terá de contar com o volante Correa no lugar do lateral Alessandro, que foi expulso, e o atacante Muñoz deve ocupar a vaga de Vágner, também suspenso.