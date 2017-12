Palmeiras não terá Moisés e Rafael Marques em estreia

O zagueiro Vitor Hugo foi a principal novidade do treinamento do Palmeiras nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. Recuperado de um edema na coxa direita, o defensor atuou normalmente e deve ser titular na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, domingo, às 19h30, em Ribeirão Preto, pela estreia no Campeonato Paulista.

Além dos machucados Edu Dracena, Rodrigo, Gabriel e Cleiton Xavier, o técnico Marcelo Oliveira não poderá contar com o meia Moisés e o atacante Rafael Marques. A inscrição de jogadores que vieram do exterior começou nesta quinta-feira e não dará tempo de regularizá-los para a partida deste domingo. Moisés veio do Rijeka, da Croácia, enquanto Rafael Marques tinha seus direitos federativos ligados ao Henan Jianye, da China.

Sem os seis jogadores, o treinador comandou um treinamento coletivo onde esboçou o time para a estreia no estadual com Fernando Prass; Lucas, Vitor Hugo, Leandro Almeida e Zé Roberto; Matheus Sales, Arouca, Dudu, Robinho e Gabriel Jesus; Barrios.

A formação reserva começou com Vagner; João Pedro, Roger Carvalho, Thiago Martins e Egídio; Thiago Santos, Jean, Régis, Erik e Allione; Alecsandro. E no outro campo, fizeram um treino tático, Daniel (goleiro), Vinícius Silvestre (goleiro), Cristaldo, Moisés, Nathan, Rafael Marques, Victor Luis, Rodrigo, Jobson, Fellype Gabriel e Taylor.

No segundo tempo do coletivo, Marcelo Oliveira tirou Robinho e Vitor Hugo, que foram para a academia e em seus lugares entraram, respectivamente, Erik e Roger Carvalho. Nos reservas, entraram Rafael Marques e Moisés (na zaga). E Alecsandro ainda deu lugar para Cristaldo. No fim, os reservas venceram por 4 a 1, gols de Cristaldo (duas vezes), Rafael Marques e Moisés para os suplentes e Erik fez o gol de honra dos titulares.

O elenco do Palmeiras volta aos trabalhos nesta sexta-feira à tarde, novamente na Academia de Futebol.