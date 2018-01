Palmeiras não terá Pedrinho no ABC Em busca de respeito e dignidade, extremamente abalados desde o rebaixamento para a Segunda Divisão no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vê no jogo contra o São Caetano, hoje, às 21h, no ABC, a chance de retomar a sua história de clube vencedor. Ao técnico Jair Picerni não interessam as inúmeras adversidades que vai enfrentar: campo, torcida e a vantagem que o São Caetano tem de se classificar com um empate. Nem o desfalque de última hora de Pedrinho. Leia mais no Jornal da Tarde