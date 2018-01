Palmeiras não valoriza pratas-da-casa O Palmeiras nunca teve grande tradição na revelação de jogadores, porque, até pouco tempo atrás, não investia em categorias de base. Agora, a diretoria preocupa-se com os jovens, mas ainda não adquiriu a cultura de valorizá-los, de dar chance aos atletas formados no próprio clube, os chamados pratas-da-casa. É a reclamação feita por eles, que querem uma chance. Alguns deles estão há anos no Palestra Itália, mas jamais entraram no time. O elenco, que tem 27 jogadores, conta com 12 pratas-da-casa em Pouso Alegre, onde o Palmeiras faz a pré-temporada. E estaria com 14 se Juliano e Thiago Matias não tivessem sido emprestados na semana passada. Apenas um, no entanto, é titular, o goleiro Marcos. Thiago Gentil, de 22 anos, é o retrato dessa falta de prestígio. E deixa claro que não vai tolerar a situação de boca fechada. Depois de um excelente Campeonato Brasileiro pelo Figueirense, no qual marcou 9 gols, voltou ao Palmeiras achando que seria escalado entre os 11 titulares ou, pelo menos, teria boas oportunidades para jogar. Mas, pelos primeiros coletivos, a impressão é a de que ficará, no máximo, no banco de reservas. Dodô e Muñoz vêm tendo a preferência do técnico Jair Picerni e, para a reserva imediata, aparecem o recém-contratado Leandro e possivelmente Nenê, do Paulista, que ainda não tem sua situação definida. Entre ser ignorado e deixar o clube, Thiago Gentil prefere a segunda opção. "Esperava voltar e ser visto de forma diferente. O Claudecir e o Magrão, por exemplo, voltaram e devem ser titulares", afirmou o atacante. "Fiz mais gols do que quase todo o ataque do Palmeiras e não estou tendo chance. Jogador da casa nunca é valorizado aqui." Thiago Gentil não é o único a se queixar do tratamento. O meia Neto, de 23 anos, também lamenta o fato de não ser aproveitado. No primeiro semestre, foi emprestado ao Santa Cruz. Fez, na Copa do Brasil, três gols contra o Vasco. No segundo semestre, defendeu o Náutico e, no início do ano, retornou ao Palestra Itália. ?Nunca tive chance, jogador da casa não era bem visto, sempre foi apenas mais um, outros atletas chegavam e eram mais valorizados", contou. O zagueiro Douglas, de 24 anos, acha que o clube será obrigado a apostar mais nos jovens. Afinal, falta dinheiro no futebol brasileiro para contratações. A maior prova de que o Palmeiras continua não dando grande atenção aos atletas formados no clube é o número de reforços que chega a cada semestre. Muitos e com pouca expressão. Para a atual temporada, trouxe, por exemplo, o zagueiro Índio e o lateral-esquerdo Everaldo, além de João Marcelo, que já dispensado. Isso significa que dificilmente os pratas-da-casa serão utilizados. "Pela minha filosofia, a molecada pode ter chance", garantiu o técnico Jair Picerni, eleito o treinador das Américas de 2002 pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. O único que aparece com reais possibilidades de entrar, por enquanto, é o lateral-direito Pedro, de 21 anos. Precisa, porém, torcer pela saída de Arce. Um prata-da-casa que teve seu futuro comprometido foi o atacante Vágner, de 18 anos, dos juniores, que levou mulher à concentração antes da partida contra o Joseense, pela Copa São Paulo, no fim de semana. Ao contrário do que estava previsto, ele não deve mais ser promovido para a equipe profissional. O presidente Mustafá Contursi discorda da afirmação de que o clube não revela jogadores, mas, na hora de dar os nomes, engasga. "Revelamos o Marcos...", tenta lembrar. Novo capítulo - Embora o Palmeiras tivesse dado como certa a permanência do atacante Nenê, a novela ainda não acabou. Nesta segunda-feira, seu procurador, Nenê Cardoso, disse que não entrou em acordo com o clube em relação ao salário do atleta. A diferença entre as partes é muito grande e o empresário vai oferecê-lo a outros clubes. O lateral-direito Neném também quer reajuste salarial, pois ganhava mais no Goiás. E outra novela deve finalmente acabar. O volante Claudecir espera uma definição sobre seu futuro. Se ficará ou irá para o Kashima Antlers, do Japão. Um dos empecilhos é o exame médico. O Palmeiras quer que os japoneses aceitem os exames feitos no próprio clube, pois são recentes. Mas o pessoal do Kashima pretende examiná-lo com rigor. E os palmeirenses temem que ele seja reprovado por causa do joelho direito, apesar de estar em boa condição física. O Palmeiras deve anunciar nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Fabiano, do Atlético-PR. Se houver uma reviravolta no caso, Marquinhos, do Goiás, aparece como opção. O zagueiro Luiz Alberto, do Inter-RS, também está perto.