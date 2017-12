Palmeiras nega acerto com equatoriano Você sabe quem é Felix Borja? Os diretores do Palmeiras e o técnico Leão não o conhecem. Mesmo assim, o camisa 9 da seleção equatoriana, apelidado de ?Canguru?, foi notícia nesta quinta-feira em seu país como sendo o novo reforço palmeirense para 2006. A informação chegou ao Brasil à tarde, divulgada pela EFE, uma das agências de notícias mais respeitadas do mundo. Seria um belo reforço, se fosse verdade. ?Equatoriano? Quem??, espantou-se o diretor do Palmeiras, Salvador Palaia, ao ser informado por telefone sobre Borja. ?Me dá dez minutos para eu checar essa história?, pediu o dirigente. Palaia ligou para Leão e para o gerente de futebol do clube, Ilton José da Costa. Eles também não sabiam quem era o equatoriano. ?Ou alguém se fez passar como diretor do Palmeiras no Equador ou então é uma jogada de marketing para valorizar esse Borja?, concluiu o dirigente. Borja foi um alarme falso. Mas a contratação de um jogador com as características dele é uma das prioridades do Palmeiras para o ano que vem. Apelidado de ?Canguru? por causa da boa impulsão, o equatoriano tem 22 anos, somou 10 gols e 7 assistências em 18 jogos pelo El Nacional, líder do campeonato do país. Nome certo na Copa do Mundo de 2006, Borja é o chamado ?centroavante de ofício?, jogador que tanto faz falta no time do Palmeiras. ?Mas queremos um jogador brasileiro. Estrangeiro não interessa?, disse Palaia, lembrando que o clube já tem três estrangeiros no time ? o paraguaio Gamarra, o colombiano Muñoz e o argentino Gioino ?, o máximo imposto pela CBF. ?Além do mais, a filosofia do nosso treinador é trabalhar com atletas brasileiros. Estrangeiros só em último caso.? Além da EFE, os três principais sites de esporte do Equador divulgaram a notícia ? e com destaque. Há até uma frase do presidente do El Nacional, Tito Manjarrez, confirmando a venda do ?Canguru? para o Palmeiras. ?A negociação envolve a cessão em definitivo dos direitos federativos de Borja, que seguirá na nossa equipe até o fim deste ano.?