Palmeiras nega acerto com Rodrigo Fabri A diretoria do Palmeiras negou nesta sexta-feira que tenha acertado a contratação do meia Rodrigo Fabri, que disputou o Campeonato Brasileiro deste ano pelo Atlético Mineiro. De acordo com os dirigentes, com a chegada de Ricardinho (ex-Paulista e Inter de Porto Alegre), já não há mais a necessidade de trazer alguém para o setor. Diego Souza, por sua vez, deverá ser negociado com o futebol japonês. O Palmeiras já confirmou sete reforços para a temporada 2006. Além de Ricardinho estão acertadas as contratações do zagueiro Douglas, dos laterais Paulo Baier, Amaral e Márcio Careca e os atacantes Enilton e Edmundo. A pré-temporada da equiope será realizada em Jarinu (interior de São Paulo), de 2 a 8 de janeiro, e a estréia no Campeonato Paulista será no dia 12, contra o Ituano, em casa.