Palmeiras nega se envolver em imbróglio de Scarpa e não descarta mais reforços

O Palmeiras quer evitar se envolver no imbróglio jurídico entre o meia Gustavo Scarpa e o Fluminense, mesmo não podendo contar com seu atleta por causa da questão. O time carioca obteve uma vitória na Justiça ao conseguir suspender a liminar que permitiu ao jogador se desvincular do Flu e assinar com qualquer outro time.

"O Palmeiras não vai se envolver nessa situação, até porque não tem nada a ver com isso", sustentou o diretor de futebol Alexandre Mattos. "A questão do Scarpa é jurídica e pessoal. Está sendo cuidada pelos representantes dele. Uma ação dele e que o Palmeiras não pode se envolver."

Scarpa acionou a Justiça em dezembro de 2017 para exigir cerca de R$ 9 milhões entre salários atrasados, direitos de imagem e outras pendências do clube carioca. Em janeiro, conseguiu uma rescisão de contrato na Justiça do Trabalho do Rio em caráter liminar e ficou livre. Com a derrubada da liminar, volta a ser considerado atleta do time das Laranjeiras.

Já pensando no restante da temporada, em que o Palmeiras joga a Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil, Mattos também falou sobre o elenco alviverde. Apesar de se dizer satisfeito com as opções que tem em mãos, ele não descartou a chegada de mais reforços.

"Todo elenco do mundo contrata durante o ano", explica o dirigente. "Mas o Palmeiras está contente com o que tem. É claro que precisamos sempre melhorar. Se precisarmos fazer ajustes (no elenco), faremos, mas não é o que pensamos fazer agora."