Palmeiras negocia com Fábio Júnior No meio da crise envolvendo o zagueiro Argel e o técnico Marco Aurélio, a diretoria do Palmeiras busca contratar um reforço de peso para amenizar o clima no Palestra Itália. O clube negocia o empréstimo do atacante Fábio Júnior, que defendeu o Cruzeiro na temporada passada e não está sendo aproveitado pela Roma. O jogador esteve nesta quinta-feira em São Paulo, acertando seu contrato com a equipe, mas os dirigentes ainda não confirmaram a concretização do acordo. Fábio Júnior seria emprestado pela Roma por um ano. Em 2000, o Cruzeiro pagou US$ 1 milhão para ficar com ele pelo mesmo período. Como o preço do passe foi fixado em US$ 15 milhões e o clube italiano não quis prorrogar o empréstimo, o atacante teve de voltar para a Itália. Problemas com o passaporte do jogador, no entanto, estariam obrigando sua volta ao Brasil.