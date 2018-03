Palmeiras negocia com marca de cerveja O Palmeiras está negociando o patrocínio da manga da camisa do time profissional com uma indústria automobilística nacional e com o grupo Schincariol. A informação foi passada ao JT por membros do Conselho Deliberativo do clube. Os contatos com a fábrica de cervejas e refrigerantes começaram há poucas semanas. Já a primeira reunião com executivos do grupo automobilístico ocorreu na noite de segunda-feira, em São Paulo. "Estamos negociando com algumas empresas, mas não posso antecipar nenhuma informação neste momento", desculpou-se Patrice Rozenbaum, diretor de marketing do clube. Ganhar dinheiro com a venda de espaço na manga é um velho sonho do presidente Mustafá. Tanto que, ao renovar contrato de patrocínio com a Pirelli, no fim do ano passado, conseguiu que fosse incluída uma cláusula que permitisse isso. No Parque Antártica, comenta-se também que o novo parceiro entraria com dinheiro para ajudar na contratação de jogadores. A Schincariol, que tem sede na cidade de Itu, procurou o Palmeiras há algumas semanas, tão logo o clube desistiu oficialmente de renovar o contrato que mantinha com a Ambev. Ela está interessada também em vender seus produtos dentro do Parque Antártica. A Ambev, por outro lado, fez uma proposta que não agradou Mustafá. Dias depois, no entanto, acertou uma parceria com duração de quatro anos com o São Paulo que inclui a colocação de placas publicitárias no Morumbi. As administradoras de cartões de crédito Visa e Mastercard correm por fora na luta para estampar sua logomarca na manga da camisa palmeirense. Há duas semanas, executivos das empresas passaram o domingo jogando futsal nas quadras do Parque Antártica, a convite do próprio Mustafá.