Palmeiras negocia com o Boca Juniors nova carga de ingressos para jogo

A diretoria do Palmeiras negocia com o Boca Juniors a colocação à venda de uma carga extra de ingressos para o jogo entre as duas equipes, pela Copa Libertadores, na próxima semana, em Buenos Aires. O primeiro lote de bilhetes, com 2 mil unidades, se esgotou em poucas horas na manhã desta quarta-feira, apesar do elevado preço: R$ 225.

Os ingressos foram comprados foram sócios do Palmeiras, torcedores em geral e em pacotes da Palmeiras Tour. Após a grande procura, a diretoria do clube enviou ao time argentino o pedido para ter direito a mais ingresos. Ainda não houve resposta por parte do Boca Juniors.

Os ingressos da partida foram enviados da Argentina ao Brasil depois de os dois clubes terem combinado um esquema especial de venda. Geralmente em jogos de Libertadores, as entradas para a torcida visitante só podem ser compradas no dia do jogo, poucas horas antes do pontapé inicial. A mesma operação possibilitou aos argentinos adquirirem em Buenos Aires as entradas para a partida disputada em São Paulo.

No encontro entre os times no Allianz Parque, o empate em 1 a 1 na última semana, a torcida do Boca Juniors teve direito a 1,6 mil ingressos. Segundo o Palmeiras, a quantidade foi determinada pela Polícia Militar, por questões de segurança.