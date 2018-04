Palmeiras negocia contratação de três reforços do Londrina SÃO PAULO - Depois de oficializar nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Tiago Alves, que foi destaque do Mogi Mirim na disputa do Paulistão, a diretoria do Palmeiras negocia a chegada de mais três reforços para o restante da temporada. São todos jogadores do Londrina, time que acaba de conquistar o título de campeão do interior no Campeonato Paranaense.