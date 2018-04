Palmeiras negocia dois atletas da base com futebol europeu

O Palmeiras negociou dois atacantes das categorias de base com o futebol europeu nesta segunda-feira. O atacante Iacovelli foi para português Estoril e o zagueiro Estigarribia se transferiu para o Alavés, da Espanha, o mesmo time onde atuava o atacante Deyverson, que chegou ao Palmeiras no mês passado.

O clube não divulgou os valores das transações, mas manteve parte dos direitos econômicos dos atletas, o que poderá render lucro em futuras negociações. No caso do zagueiro, o Palmeiras era dono de 80% dos direitos econômicos, enquanto detinha 100% do atacante. A dupla de 19 anos tinha contrato até maio do ano que vem.

Iacovelli era um dos artilheiros da base do Palmeiras e atuou durante 14 minutos pela equipe profissional, no início deste ano, quando entrou no decorrer da derrota por 1 a 0 para a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.

Estigarribia não chegou a estrear como profissional. Antes de chegar ao Palmeiras no ano passado, o defensor passou cinco temporadas na base do Fluminense.