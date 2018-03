Palmeiras negocia Lúcio Flávio e Baier A diretoria nega, mas o Palmeiras está tentando trazer o meia Lúcio Flávio e o ala Paulo Baier para o Parque Antártica. Lúcio, que está no Atlético Mineiro, foi oferecido semana passada ao presidente Mustafá Contursi, que ficou de estudar a viabilidade da transação. Já Baier, do Criciúma, era a primeira opção para a lateral-direira caso Alessandro, que se transferiu para o Dinamo de Kiev, não acertasse. O técnico Jair Picerni segue em compasso de espera. "São dois grandes nomes e o elenco precisa de reforços." Neste sábado, o atacante Muñoz, que se recupera de uma gastroenterite, viaja para a Colômbia para acompanhar a terceira cirurgia cardíaca a que seu pai será submetido. O retorno do jogador ao Brasil está previsto para quinta-feira.