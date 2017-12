Palmeiras negocia renovação com Adãozinho Depois de renovar o contrato de Elson, Leonardo, Daniel e Baiano, o Palmeiras negocia com o meia Adãozinho para prorrogar seu contrato por mais um ano. O diretor de futebol Mario Giannini já conversou com o jogador e admite que as possibilidades são grandes. "Já tive uns três contatos com ele e não vejo muitas dificuldades para um acordo", disse Giannini. No final da temporada, Adãozinho virou uma opção para ser utilizado no segundo tempo. Mesmo assim, para o grupo, o jogador era uma referência pela sua experiência. O goleiro Sérgio comprova: "Estou contente pela renovação de todos esses jogadores, mas estou torcendo especialmente para o Palmeiras renovar com o Adão. Ele é uma excelente pessoa, bom profissional e foi muito importante para a campanha deste ano." Adãozinho ainda possui vínculo com o São Caetano e caso não renove com o Palmeiras, deve retornar ao time do ABC. Em relação ao lateral Lúcio, Giannini ainda não conseguiu fazer um contato com o jogador, que passa as festas de final de ano em Recife, com sua família. Como a questão dos direitos federativos foi resolvida - o Palmeiras comprou 25% e o empresário Juan Figer os outros 25% - do Ituano, do empresário Oliveira Júnior, a grande pendência é a questão salarial. A diferença entre o que o atleta quer e o clube oferece ainda é grande. Na terça-feira, o Inter-RS anunciou a devolução do volante Flávio ao Palmeiras. Além de Flávio, vários outros jogadores que foram emprestados devem retornar ao clube, como o lateral Pedro, que jogou no Figueirense, e os zagueiros Thiago Matias e Alexandre. "Esses jogadores serão apresentados à Comissão Técnica que decidirá ou não pelo seu aproveitamento", informou Giannini.