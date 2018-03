Palmeiras negocia saída de Lucas Barrios para o Grêmio

O atacante Lucas Barrios deve deixar o Palmeiras para reforçar o Grêmio. As conversas entre os clubes avançam há semanas e embora as diretorias não confirmem a negociação, o acordo está perto de ser fechado. O time gaúcho quer o reforço do paraguaio para a disputar a Copa Libertadores, enquanto o Alviverde tenta reduzir o elenco com a saída de um atleta pouco utilizado.

Barrios perdeu espaço na equipe após a contratação do colombiano Miguel Borja. O jogador ainda não estreou, mas nos primeiros jogos da temporada o técnico Eduardo Baptista tem apostado em Willian para atuar na função de atacante de referência. O atacante ex-Cruzeiro marcou o primeiro dele pelo Palmeiras no último domingo, contra o Linense, partida em que o paraguaio entrou no segundo tempo e também fez um gol.

As equipes estudam fechar o acordo com a ida de Barrios em definitivo ao Grêmio. O atacante chegou ao Palmeiras em junho de 2015 e tem contrato até julho de 2018. O salário elevado dele é um dos entraves para o acerto, pois entre salários e luvas, o paraguaio recebe R$ 1 milhão por mês, valor bancado pela patrocinadora do Palmeiras, a Crefisa.