Palmeiras negocia troca com Atlético-MG e fica perto de Marcos Rocha

Após desistir da contratação de Rafinha, o Palmeiras mira outro alvo para a lateral-direita e a bola da vez é Marcos Rocha, do Atlético-MG. O time alviverde ofereceu o também lateral João Pedro e o atacante Róger Guedes em troca do jogador atleticano e as negociações estão em andamento. O acordo será por empréstimo de um ano.

Segundo o UOL, as conversas para um caminho positivo. Marcos Rocha chegaria para suprir a falta de boas opções para a lateral-direita. O clube conta neste momento com Mayke, que não agradou nesta temporada, e pode improvisar Jean e Tchê Tchê no setor, mas a ideia inicial seria mantê-los como volante.

João Pedro chegou a ser informado que seria utilizado neste ano, após ser emprestado para a Chapecoense, mas a possibilidade de negócio com Marcos Rocha pode fazer a diretoria mudar de planos.

Algo que pode facilitar na negociação com Marcos Rocha é o fato do lateral ter contrato com o Atlético-MG até o fim de 2018. Ou seja, o clube mineiro o negocia agora ou corre o risco de perdê-lo de graça no meio da temporada, quando poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra agremiação.

tendência é que uma definição ocorra ainda neste ano. Recentemente, o São Paulo demonstrou interesse na contratação de Marcos Rocha, mas as conversas esfriaram.