Palmeiras negocia venda de Marcos Depois de perder o paraguaio Arce, que foi para o futebol japonês, o Palmeiras está prestes a ficar sem seu outro grande ídolo: Marcos. A diretoria palmeirense liberou o goleiro para viajar para a Inglaterra, onde tentará fechar negócio com uma equipe inglesa, muito provavelmente o Arsenal. O valor da venda já está acertado: US$ 4 milhões pelo pentacampeão mundial. O negócio depende agora do acerto de Marcos com o clube inglês - ele viaja para Londres ainda nesta terça-feira -, o que não deve ser difícil de acontecer. Ainda há a possibilidade dele continuar no Palmeiras até o meio do ano. Para tentar compensar a saída do maior ídolo do clube nos últimos anos, a diretoria do Palmeiras anunciou a contratação do atacante colombiano Carlos Castro, que jogava no Necaxa, do México, e foi uma indicação do técnico Jair Picerni.