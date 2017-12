Palmeiras negocia vinda de Rodrigo O atacante Rodrigo, do Botafogo-RJ, pode ser o primeiro reforço do Palmeiras para 2002. O diretor de futebol do clube paulista, Sebastião Lapola, confirmou nesta quarta-feira que está acertando a negociação com a família do jogador, e acredita que esta quinta-feira ocorra a definição da contratação do atacante. Lapola disse que Rodrigo havia sido observado durante o Campeonato Brasileiro. "Ele é um bom jogador, fez muitos gols", disse o dirigente ao ressaltar que a contratação de Rodrigo está dentro do padrão do Palmeiras. O clube, que ainda não definiu a contratação do novo técnico, dificilmente investirá alto em reforços. Surpresa - Por esse motivo, Lapola disse que ficou supreso com a especulação sobre a possível volta de Edmundo ao Parque Antártica como chegou a ser divulgado hoje por uma emissora de rádio. "Não tem nada com Edmundo. Desconheço isso", afirmou o dirigente. Edmundo é quem estaria tramando sua volta ao Parque Antártica. No dia 17, ele retorna do Verdy Tóquio, e, sem muitas opções no futebol brasileiro, ele estaria articulando um acerto com o Palmeiras. Mas o presidente do clube, Mustafá Contursi, vê com receio a contratação o atacante, por causa dos incidentes que o jogador causou nos clubes por onde passou. Recentemente, ele teve seu contrato rescindido com o Cruzeiro, após ser acusado de não se empenhar e honrar a camisa do clube mineiro. No Palmeiras, Edmundo atuou de janeiro de 1993 a maio de 95, no auge da co-gestão do clube com a Parmalat.