Palmeiras negocia volta de Arce A direção do Palmeiras deu início à contratação de reforços internacionais para tentar tirar o time da crise. São dois colombianos e um paraguaio já conhecido. O atacante Muñoz, do Nacional de Medellín, está contratado por empréstimo. Na noite desta segunda-feira, a diretoria escolhia entre os laterais Córdoba e Rubiel Quintana, ambos do Deportivo de Medellín, oferecidos por empresários colombianos. Mas a investida mais ousada aconteceu junto à Parmalat, para acertar o retorno de Arce. Leia a íntegra no JT