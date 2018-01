Palmeiras negocia volta de Lapola As mudanças no futebol do Palmeiras para o Mundial Interclubes da Fifa, no final de julho, irão além da chegada de um novo patrocinador, a Pirelli, com quem poderá ser assinado contrato ainda esta semana. O clube está negociando a volta de Sebastião Lapola ao cargo de diretor de Futebol e demonstrou interesse no atacante Robert, do Botafogo de Ribeirão Preto, jogador de 20 anos que vem se destacando no Campeonato Paulista. As negociações com Lapola - técnico no Al Nassr, dos Emirados Árabes - estão sendo conduzidas pelo presidente do clube, Mustafá Contursi. Os contatos já foram feitos e Lapola, de 60 anos, mostrou-se interessado em retornar ao cargo, que ocupou até 29 de julho do ano passado. "O contrato com o Al Nassr acaba no mês que vem e Lapola quer retornar ao Palmeiras", disse uma fonte do clube. O atual diretor de Futebol, Américo Faria, em princípio deixaria o Palmeiras, mas existe a possibilidade de que permaneça apenas cuidando da parte burocrática do futebol, como contratos de jogadores. Pelo organograma idealizado por Contursi, as principais decisões do dia-a-dia do departamento ficariam com Lapola. Márcio Araújo, atual coordenador de Futebol, seria responsável pela ponte entre o time principal e as categorias de base. Coordenador da seleção brasileira nas Copas de 1994 e 1998, Américo Faria foi contratado pelo Palmeiras em agosto do ano passado com fama de bom articulador de bastidores. Alguns episódios, no entanto, desgastaram sua imagem. Um dos maiores indícios da queda de prestígio de Faria será dado no próximo fim de semana. Mustafá Contursi viajará domingo para Madri. O dirigente vai vistoriar os locais de treinamento e concentração do time na capital espanhola durante o Mundial, trabalho que seria atribuição de Faria. Contursi deverá retornar na terça ou quarta-feira. Não está prevista visita à sede da Pirelli, na Itália.