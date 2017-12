Palmeiras: negociações complicadas O Palmeiras inicia a semana sem ter o que comemorar. A diretoria do clube não conseguiu contratar reforços para 2004 e encontra dificuldades em renovar contratos com alguns jogadores. Esta semana será decisiva para a permanência, ou não, do lateral-esquerdo Lúcio, que passa férias em Olinda e já adiantou que só renovará se receber uma compensação financeira. O Ituano já pensa no retorno do atleta. Quanto à Nen, os dirigentes do Palmeiras aguardam liberação do Gama. No caso de Adãozinho, um final feliz está próximo. Já o encostado Denis faz lobby para renovar.