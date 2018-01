Palmeiras negociará jogadores e dará chances aos juniores Eliminado do Campeonato Paulista, mas ainda na briga pela classificação às oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, o Palmeiras já começou a traçar os rumos do time para o futuro. Na noite de segunda-feira, no hotel em que a delegação está hospedada em Medellín (Colômbia), para o jogo contra o Atlético Nacional, o presidente Afonso Della Mônica, o diretor de futebol Salvador Hugo Palaia e o treinador Emerson Leão se reuniram e já definiram alguns pontos. O conteúdo deste encontro foi divulgado nesta terça-feira, pela assessoria de imprensa do Palmeiras, e as medidas mais importantes são um interesse maior pelas categorias de base do clube, o retorno de jogadores emprestados e dar prioridade para algumas negociações ao término do Campeonato Paulista. A única saída já confirmada oficialmente pela diretoria é a do atacante argentino Sergio Gioino, que rescindiu seu contrato e receberá cerca de R$ 100 mil como indenização. Confira abaixo os pontos discutidos na reunião: ELENCO 1) - Manter e renovar total apoio aos atletas atuais. 2) - Priorizar algumas negociações, desde que sejam benéficas ao clube e ao atleta e que, acima de tudo, seja possível uma reposição de jogador para a mesma função. 3) - Enfoque maior será dado nas observações das categorias de base, especialmente entre os juniores e o Palmeiras B, sendo que já ficou acertado que o treinador Emerson Leão deverá analisar de quatro a cinco atletas diretamente sob o seu comando, na intertemporada que será realizada na segunda quinzena de junho. 4) Atletas que foram emprestados e que deverão retornar ao clube nos meses de abril e maio, após parecer técnico, poderão ser reintegrados ou negociados por empréstimo ou definitivamente. 5) Com relação à Copa Libertadores da América, o objetivo é a classificação para as oitavas-de-final quando será possível a substituição de até (3) três atletas. Um atacante será a prioridade, já que o contrato do jogador Gioino está em fase de rescisão antecipada. APOIO E INFRA-ESTRUTURA 1) - Priorizar a continuação das obras na Academia de Futebol (Centro de Treinamento na Barra Funda). Encontram-se em fase final e para conclusão, neste mês de abril, a reforma dos vestiários e Centro Médico, bem como a sala de musculação. 2) - Implantar o Departamento de hidroterapia com piscina aquecida e equipamentos de recuperação específicos.