Palmeiras nem cogita entrar em férias No final do ano passado, os jogadores do Palmeiras tiveram apenas 15 dias de férias entre o Natal e o Ano Novo. Todos reclamaram. Agora, a palavra férias está sendo abominada por todos. Os jogadores se recusam a falar sobre a possibilidade de ter alguns dias de folga após a partida contra o São Caetano, nesta quarta-feira, às 21h40, no Palestra Itália. O jogo determinará os rumos da equipe não apenas na Libertadores da América, mas até o Mundial de Clubes da Fifa, competição que, para a equipe palmeirense, começa no dia 29 de julho contra o Olímpia, de Honduras, na Espanha. No dia 14 de julho, o Palmeiras estreará no Campeonato Brasileiro enfrentando o Guarani, em Campinas. Depois da derrota por 1 a 0 para o São Caetano no jogo de ida, em São Caetano do Sul, o técnico Celso Roth trabalha sob pressão. O estilo de jogo que impôs, deixando de fora do time titular nomes defendidos pela torcida, como Tuta e Juninho, isolaram o treinador. Ninguém aposta em sua permanência caso o time não consiga os dois gols de vantagem necessários - ou a vitória nos pênaltis - para ficar com a vaga nas quartas-de-final da Libertadores. "Não podemos falar muito em eliminação senão a possibilidade de perder ganha mais importância do que a necessidade de vitória", afirma o experiente lateral-direito Arce. "Férias? Nem sei o que é isso. Se não vencermos o São Caetano em casa, não podemos almejar mais nada daqui em diante", disse Magrão. O goleiro Marcos é outro que se recusa a falar em férias. "Nossa disposição é de final de campeonato. Contamos com o apoio da nossa torcida". Os últimos cinco mil ingressos de arquibancadas para a partida serão vendidos a partir das 9 horas desta quarta-feira, nas bilheterias do Palestra Itália. O São Caetano não é um adversário que traz boas lembranças ao Palmeiras. No ano passado, o time então dirigido por Marco Aurélio Moreira foi eliminado pela equipe do ABC nas quartas-de-final da Copa João Havelange, após uma derrota por 4 a 3 no jogo de ida e um empate por 2 a 2 na volta. "As pessoas fizeram esse barulho todo após o jogo da semana passada porque era o São Caetano. Se fosse outro adversário, ninguém falaria nada", avaliou o lateral Arce. Os palmeirenses também procuram minimizar a importância da provável volta do lateral César à equipe do São Caetano. "Não precisamos fazer uma marcação especial sobre o César. Precisamos é jogar nas costas dele. Temos de fazer dois gols", avisou Celso Roth. Pressão - Os dirigentes do clube não falam em demissão, mas acreditam que será improvável a permanência de Celso Roth na direção do time. "Você acha que ele vai agüentar a pressão?", pergunta um influente membro da diretoria. Os nomes de Oswaldo Oliveira, Nelsinho Baptista e até de Wanderley Luxemburgo são citados por conselheiros como possíveis substitutos. A torcida Mancha Alviverde já distribui até manifesto contra o treinador, que tem contrato com o clube até março de 2002. Roth, irritado, não quis dizer se seu contrato prevê multa rescisória em caso de rompimento. "Esse é um assunto interno do clube que não cabe a mim colocar publicamente", desconversou. Celso Roth diz acreditar apenas na classificação. Mas, mesmo que perca, ele afirma que não pedirá demissão. "Não se pode analisar um trabalho de 70 dias por apenas duas partidas. Quem não suporta pressão não pode trabalhar num clube como o Palmeiras." Negócios - O momento também é de definições no campo administrativo. O clube negocia com a Pirelli um contrato de patrocínio para os próximos dois anos e dois meses sem jogos causarão, no mínimo, constrangimento aos palmeirenses. A minuta do contrato está senso analisada pela direção da empresa italiana. "Eles estão analisando os aspectos jurídicos do acordo", revelou o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi. Segundo o dirigente, não há prazo para que o contrato seja definitivamente assinado. Algumas mudanças, no entanto, já estão ocorrendo na Academia de Futebol. Na semana passada, foram retiradas 30 placas do antigo patrocinador, a Parmalat, das beiradas dos três campos de treinamento. Uma placa da Antarctica também foi removida.