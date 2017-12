Palmeiras no ?inferno? da Bombonera "Yo te quiero Boca Juniors, te quiero de verdad. Quiero a Libertadores y un macaquito matar". Os jogadores do Palmeiras terão um pequeno esboço do inferno amanhã na ´Bombonera´. Os selvagens barra bravas se estapeavam e esqueciam a crise e o desemprego que assola a Argentina para comprar os 53.400 ingressos para o jogo de amanhã, pelas semifinais da Libertadores, entre ´a pasion´ Boca Juniors e os ´macaquitos´ do Palmeiras. Racismo é o de menos para a mais selvagem torcida da América do Sul. Os membros da Mancha Verde são escoteiros mirins perto dos barra bravas. Leia a íntegra no JT