Palmeiras: nova parceria sai até julho O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, previu hoje que o clube deverá ter um novo parceiro até o meio do ano. O dirigente garantiu que estuda várias propostas e que está "muito próximo de um acordo com um deles?. Contursi, não quis antecipar o nome da empresa, nem o tipo de parceria que pretende adotar. O Palmeiras está sem o apoio de uma empresa patrocinadora desde dezembro de 2000, quando terminou o contrato com a Parmalat. A diretoria do Palmeiras lançou hoje, no Parque Antártica, um programa que pretende levar torcedores para acompanhar o time no II Mundial de Clubes, que será disputado entre julho e agosto, na Espanha. O clube cadastrou quatro agências de turismo, que farão pacotes especiais para os torcedores. As agências - Agaxtur Turismo, Tour House, Nikkey Travel Service e Planeta Brasil - deverão oferecer pacotes que incluem ingressos para ver os jogos do time e passeios por várias cidades espanholas. Os pacotes variam de US$ 2.800 a US$ 5,6 mil, por um período de 18 dias.