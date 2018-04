Palmeiras: novatos ainda deslumbrados Tudo é novidade para os novos contratados do Palmeiras. O lateral-direito André Rocha, de 20 anos, e o lateral-esquerdo Xavier, de 24, foram apresentados oficialmente na tarde desta quarta-feira, e ainda parecem deslumbrados por defenderem um grande clube pela primeira vez. Mas não foram muito originais na primeira entrevista. "É uma nova experiência, uma grande oportunidade para mim", disse André. "Chego ao Palmeiras para buscar meu espaço", comentou Xavier. André teve carreira meteórica. Revelado pelo Águas de Lindóia, defendeu o Serra Negra na Copa São Paulo, em janeiro. Com a eliminação da equipe na segunda fase, ficou sem clube. "Cheguei a pensar em abandonar a carreira", confessou. Depois de seis meses treinando por conta própria, conseguiu uma chance na Portuguesa Santista, pela qual fez seis jogos na Série C do Brasileiro. E, sem constrangimento, comentou a ascensão na carreira. "Agradeço ao meu empresário (Luiz Taveira) a chance de estar no Palmeiras, hoje", disse, sem constrangimento. Com passagens por Sport, Náutico, Recife, Guarani e Santa Cruz, Xavier pelo menos chegou precavido: ao contrário do titular Lúcio, evitou comparações com outros laterais. "Não gosto de comparar meu estilo com ninguém, o melhor é trabalhar", disse.