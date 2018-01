Palmeiras: Novo diretor viveu a ?fila? O novo diretor de futebol do Palmeiras é um velho conhecido no Palestra Itália. Salvador Hugo Palaia, 71 anos, já ocupou esta mesma função nos anos de 83 a 86, nomeado pelo então presidente Paschoal Giuliano. Dono da Palaia Administração Imobiliária, que vende e aluga apartamentos nas regiões da Pompéia, Perdizes e Pinheiros, Hugo Palaia assume um cargo até então esquecido no clube. Chega para aliviar um pouco a pressão nas costas do técnico. A Agência Estado esteve na sexta-feira de manhã na Palaia Imobiliária, mas não encontrou o novo diretor. Segundo suas secretárias, estaria no Palmeiras, já tomando pé da situação. E ela não é nada animadora no momento, pois o time está ameaçado de cair. Foi sob seu comando que o Palmeiras amargou parte dos quase 17 anos na fila. Em 83, ele ajudou o clube a gastar em reforços, mas suas contratações, a maioria com o aval da comissão técnica, não deram certo. Foi Palaia quem acertou a compra do ponta-esquerda Carlos Henrique, do Londrina, em 83. Quando podia, colocava na transação um apartamento para o atleta morar. Naquela temporada, o Palmeiras gastou 800 milhões de cruzeiro e não ganhou nada. Era o sétimo ano na fila. Muitas reuniões do clube foram feitas em sua chácara, perto de Campinas. Era ali que tudo acontecia. Ainda em 83, foi a Porto Alegre observar o lateral Paulo Roberto e um volante recém-saído dos juniores do Inter. Era Dunga. Minelli havia pedido sua contratação. Não conseguiu. Dunga seria mais tarde campeão do mundo nos EUA. O diretor trouxe o goleiro Leão de volta ao time em 84. Contratou ainda o zagueiro Nei, do São Bento, na mesma época, mas contra a vontade do técnico Carlos Alberto Silva. Deu confusão. E Palaia voltou atrás em suas próprias afirmações. "Se o técnico não quer, ele não vem. Nunca houve nada certo com este jogador", recuou o diretor. Palaia costumava apalavrar contratações. E não era raro tomar chapéu. Já no final de seu mandato, o clima esquentou, o que fez o então diretor Mustafá Contursi disparar: "Existe no clube um problema de vaidade e de falta de liderança do presidente. Palaia sofre com a campanha dos companheiros." De lá para cá, muita coisa mudou no Palmeiras. Palaia terá de se desdobrar para reforçar o time sem gastar. O elenco é fraco e precisa reagir.