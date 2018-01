Palmeiras ofensivo contra São Caetano O Palmeiras será mais ofensivo para enfrentar o São Caetano, domingo, às 16 horas, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP). O técnico Estevam Soares faz uma mudança tática importante, com a entrada de Magrão e a saída de Marcinho. Apesar de os dois serem volantes, Marcinho é muito mais marcador. Assim, o treinador espera um melhor rendimento técnico da equipe, especialmente no meio-campo. "Ficamos com uma saída de bola com mais qualidade", comentou Estevam. "E não perdemos em marcação, porque o Correia, o Claudecir e o próprio Magrão também exercem bem essa função." Magrão atuou apenas alguns minutos na vitória por 3 a 1 sobre o Paulista, na quarta-feira, no Estádio Palestra Itália, já que não estava com o mesmo condicionamento físico do elenco - se apresentou com uma semana de atraso, na pré-temporada, devido à sua transferência frustrada para o FC Moscou, da Rússia. Agora, diz estar em condições de suportar os 90 minutos. "Cheguei mais tarde, mas como treinei muito forte, nos últimos dias, já estou no nível dos outros jogadores", acredita. Como o jogo diante do São Caetano é o último antes do pega contra o Tacuary, no Paraguai, pela Copa Libertadores, dia 2, Estevam Soares quer o time desde já concentrado para o torneio sul-americano. Exibiu ontem um vídeo com lances do rival e alertou os palmeirenses para os pontos fortes do time paraguaio. "Esses dois jogos vão valer o ano para a gente", resumiu Estevam. "Pensamos em ganhar do São Caetano, pois é importante nos mantermos entre os líderes do Campeonato Paulista, mas logo depois da partida, nossa atenção será toda para o Tacuary", confirmou Magrão. Outras mudanças - O Palmeiras terá outras duas mudanças no duelo do ABC, confirmadas no treino coletivo desta sexta-feira à tarde, na Academia de Futebol. O meia-atacante Marcel, poupado do jogo contra o Paulista, volta ao time e formará a dupla ofensiva com Warley. O zagueiro Gabriel, substitui Daniel, vetado pelos médicos do clube em razão de uma contratura muscular - a lesão não é grave, e o Daniel pode até ficar à disposição para enfrentar o Tacuary. Marcos está confirmado no gol, assim como André Cunha na lateral-direita. O meia Pedrinho ainda se recupera de uma tendinite e segue fora da equipe.