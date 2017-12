Palmeiras oficializa a saída de Picerni O Palmeiras confirmou oficialmente a saída de Jair Picerni. A situação do técnico ficou insustentável depois da eliminação na Copa do Brasil, quinta-feira à noite, com o empate por 4 a 4 contra o Santo André, em pleno Palestra Itália. O favorito para substituí-lo é Tite, que está atualmente sem clube. Picerni assumiu o Palmeiras no começo do ano passado, com a missão de levar o time de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E conseguiu, ao ser campeão da Série B. Mas em 2004 a equipe não conseguiu repetir o mesmo futebol e falhou em dois momentos decisivos. O primeiro foi na semifinal do Paulistão, quando foi eliminada nos pênaltis pelo Paulista, e o segundo aconteceu agora, com a saída da Copa do Brasil.